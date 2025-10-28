Policía chilena allana oficinas de minera Codelco en medio de investigación de accidente fatal

SANTIAGO, 28 oct (Reuters) - La Policía de Investigaciones (PDI) chilena allanó oficinas de la estatal Codelco, mayor productora mundial de cobre, para recabar información en medio de la investigación del accidente de julio en la mina El Teniente, que dejó seis trabajadores muertos, dijo el martes la empresa.

Un derrumbe en el yacimiento estrella de la minera provocó la paralización temporal de las operaciones, y la firma ha estado recuperando de forma paulatina las faenas en los sectores no afectados directamente.

"Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor", dijo en un comunicado.

En octubre la empresa reveló hallazgos de su investigación y señaló que la causa más probable fue un estallido de roca debido a un cambio en la estructura geológica del yacimiento.

La empresa ha dicho que el accidente reducirá su producción en 48.000 toneladas este año e impactará el EBITDA en unos US$500 millones. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Editado por Juana Casas)