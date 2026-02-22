Policía convertido en jefe criminal, Nemesio "El Mencho" Oseguera deja un sangriento legado

*

"El Mencho" construyó un imperio criminal para rivalizar con el poderoso cartel de Sinaloa

Su banda CJNG fue acusada de contrabandear fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos

Oseguera evadió arresto durante años a pesar de recompensa estadounidense de US$15 millones

Por Drazen Jorgic

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - El capo del narcotráfico mexicano Nemesio Oseguera, conocido comúnmente como "El Mencho", tristemente célebre por el sangriento rastro de cadáveres que dejó en batallas con fuerzas gubernamentales y bandas rivales, murió el domingo en una operación militar

Oseguera, un exoficial de policía de 60 años, era el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una empresa criminal internacional considerada ampliamente como una de las más poderosas de México

En un período relativamente corto, Oseguera ideó el surgimiento del CJNG como un imperio criminal que rivalizaba con sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa

Alias "El Mencho" logró evadir el arresto durante años a pesar de una recompensa de US$15 millones ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su arresto o captura

El CJNG es acusado de contrabandear grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, incluido el opioide sintético fentanilo, que se ha relacionado con cientos de miles de muertes por sobredosis en los últimos años

"Aparte de los jefes del cártel de Sinaloa, 'El Mencho' ha sido el mayor premio durante muchos, muchos años", dijo Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad e investigadora principal del Brookings Institution

"Y es realmente asombroso, al igual que los jefes del Cártel de Sinaloa, cuánto tiempo logró evadir a las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas que lo perseguían", aseguró

DECAPITACIONES

Posiblemente el jefe criminal más influyente de México después del capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, ahora en una prisión estadounidense, Oseguera se diversificó en actividades ilegales como el robo de combustible, el trabajo forzado y el tráfico de personas

Pero a diferencia de Guzmán, quien se convirtió en una celebridad mediática, "El Mencho" prefirió permanecer en un relativo anonimato. Alcanzó notoriedad por grabaciones repletas de blasfemias filtradas en redes sociales, en las que amenazaba a enemigos y funcionarios

Oseguera también era conocido por evadir la captura de forma espectacular. En mayo de 2015, mientras las fuerzas mexicanas lo cercaban, sus secuaces, avisados, derribaron un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete para darle tiempo a su jefe de escapar

Los objetivos de sus sicarios rara vez tenían tanta suerte. Su banda recurría rutinariamente a decapitaciones y otros métodos sangrientos de intimidación

En un período de seis semanas en 2015, el grupo criminal mató a dos docenas de policías en el oeste de México como advertencia a las autoridades

En 2020, el entonces jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a un intento de asesinato en el que murieron dos de sus guardaespaldas, un ataque que las autoridades atribuyeron al Cártel Jalisco Nueva Generación. Harfuch es ahora el jefe de seguridad del país y ayudó a supervisar el operativo contra Oseguera

Oseguera nació en 1966 en un pueblo pobre en las montañas del accidentado y notoriamente anárquico estado occidental de Michoacán. Allí, el cultivo de amapola y marihuana ha competido con la producción de aguacate durante décadas

De niño, trabajó en el campo y luego se fue a buscar fortuna a Estados Unidos, donde, según la fiscalía, se involucró en el tráfico de heroína. Tras unos años, fue arrestado y cumplió condena en una prisión estadounidense

Fue deportado a México, donde se unió a la policía antes de ingresar al Cártel del Milenio, un grupo satélite del Cártel de Sinaloa. Con el tiempo, se convirtió en un importante sicario tras su paso por el cártel. Después de un intento fallido de apoderarse del Cártel del Milenio, emprendió su propio camino, declaró la guerra a Sinaloa y fundó el CJNG en alianza con una banda local de lavadores de dinero

El cártel recibe su nombre del estado occidental de Jalisco, hogar de una de las ciudades más grandes de México, Guadalajara

El CJNG mezcló el narcotráfico al estilo Sinaloa y el trabajo comunitario con los métodos ultraviolentos del Cártel de los Zetas, una banda que utilizó tácticas paramilitares para diversificarse en empresas criminales como la extorsión y el secuestro

Durante años, Oseguera sobornó a la policía para que le cubriera las espaldas mientras operaba con casi total impunidad en Jalisco. También buscó protección política

"El Cártel Jalisco Nueva Generación de El Mencho fue uno de los mayores compradores de políticos y campañas políticas, lo que le ha dado una enorme base social", dijo Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado de la Universidad de Columbia

Al destacar la capacidad de El Mencho para ganar apoyo público, Buscaglia señaló imágenes transmitidas durante la pandemia de coronavirus de 2020 de personas haciendo fila para recibir paquetes de alimentos con sellos del CJNG entregados por hombres armados del cártel, no por trabajadores del Gobierno, para ayudar a amortiguar el golpe económico de los confinamientos

"Comparado con el Gobierno mexicano", dijo Buscaglia, "él era la opción menos mala"

(Reporte de Drazen Jorgic, Laura Gottesdiener y Emily Green. Reporte adicional de Stephen Eisenhammer. Escrito por Luis Jaime Acosta)