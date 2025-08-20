Policía de Brasil encuentra documento en móvil de Bolsonaro en que pide asilo político al argentino Milei

BRASILIA, 20 ago (Reuters) - Una investigación de la Policía Federal de Brasil encontró en el teléfono móvil del expresidente Jair Bolsonaro un documento con un pedido de asilo político al mandatario de Argentina, Javier Milei, según el informe final de las pesquisas divulgado el miércoles por el Supremo Tribunal Federal (STF).

La revelación figura en las conclusiones de la PF, citadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, en el marco de la investigación en la que Bolsonaro es acusado de tratar de interferir en el proceso en el que se le acusa de un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.

"La información encontrada indica (...) que Bolsonaro tenía en su poder un documento que le permitiría huir de Brasil en dirección a la República Argentina, especialmente después de que la Policía Federal iniciara una investigación, con la identificación de materialidad y autoría criminal en relación con los delitos de abolición violenta del Estado Democrático, cometidos por una organización criminal", dijo la PF.

Bolsonaro, que está bajo arresto domiciliario, y su hijo Eduardo Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, fueron acusados en el informe final de la PF por los delitos de coacción procesal y tentativa de abolición del Estado de Derecho.

Las defensas de Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Moraes ordenó citar a la defensa de Bolsonaro para que, en un plazo de 48 horas, ofrezca aclaraciones sobre "los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de comprobado riesgo de fuga". (Reporte de Ricardo Brito, reporte adicional de Luciana Magalhães. Editado en español por Javier Leira)