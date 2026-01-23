Policía de Brasil investiga a fondo de pensiones de Río de Janeiro por caso Banco Master: fuentes

RÍO DE JANEIRO/BRASILIA, 23 ene (Reuters) - La Policía Federal de Brasil emitió el viernes órdenes de registro y embargo contra el fondo de pensiones del estado de Río de Janeiro, en el último suceso relacionado con la quiebra de la entidad crediticia Banco Master, dijeron tres fuentes a Reuters

La operación forma parte de una investigación sobre unos 970 millones de reales (US$183,56 millones) en las llamadas letras financieras emitidas por un banco privado, dijo la policía en un comunicado, sin nombrar a sus objetivos

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la investigación estaba relacionada con Master, que fue liquidado en noviembre por el banco central de Brasil

(1 dólar = 5,2844 reales) (Reporte de Rodrigo Viga Gaier y Lisandra Paraguassu; Redacción de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)