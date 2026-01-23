Policía de Brasil investiga fondo de pensiones de Río de Janeiro por caso Banco Master: fuentes

RÍO DE JANEIRO/BRASILIA, 23 ene (Reuters) - La Policía Federal de Brasil emitió el viernes órdenes de registro y embargo contra el fondo de pensiones del estado de Río de Janeiro, en el último suceso relacionado con la quiebra de la entidad crediticia Banco Master, dijeron tres fuentes a Reuters

La operación forma parte de una investigación sobre unos 970 millones de reales (US$183,56 millones) en las llamadas letras financieras emitidas por un banco privado, dijo la policía en un comunicado, sin nombrar a sus objetivos

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la investigación estaba relacionada con Master, que fue liquidado en noviembre por el banco central de Brasil en medio de una grave crisis de liquidez y violaciones de las normas del sistema financiero

La liquidación provocó el mayor desembolso de la historia del fondo de garantía de depósitos privados de Brasil, pero los valores adquiridos por el fondo de pensiones del estado de Río de Janeiro, Rioprevidencia, no podían acogerse a la cobertura

En un comunicado, Rioprevidencia afirma que está protegida por una sentencia judicial emitida en diciembre, que ordenó la retención de unos 970 millones de reales relacionados con las cantidades invertidas, con el fin de salvaguardar los activos de jubilación de los funcionarios en activo y jubilados y de los pensionistas

"Como resultado, la inversión ya está siendo reembolsada a través de la retención de los ingresos de los préstamos deducidos de la nómina que, de otro modo, se habrían transferido al Banco (Master)", dijo el fondo

Según Rioprevidencia, esto significa que los fondos están a disposición de la tesorería del sistema de pensiones, y se espera que la inversión se liquide totalmente en unos dos años

El fondo de pensiones añadió que todas sus inversiones "cumplieron estrictamente la legislación vigente y las normas de supervisión."

(1 dólar = 5,2844 reales) (Reporte de Rodigo Viga Gaier y Lisandra Paraguassu; Redacción de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)