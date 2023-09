CHICAGO (AP) — El juego de los Medias Blancas de Chicago en el que dos mujeres resultaron lesionadas por arma de fuego el mes pasado debió detenerse o aplazarse, consideró el jueves el superintendente suplente de la policía de la ciudad.

El duelo del 25 de agosto ante los Atléticos de Oakland siguió sin interrupción después de que dos mujeres recibieron impactos de bala cerca de la Sección 161 del Guaranteed Rate Field debido a una “mala comunicación” de los protocolos para notificar a las Grandes Ligas, indicó al diario The Chicago Sun-Times el superintendente Fred Waller.

“Hemos dado algunos pasos para asegurar... que tengamos a las personas adecuadas en el lugar para retrasar o parar por completo el juego, a fin de que no vuelva a suceder”, dijo Waller en entrevista. “No sabíamos exactamente qué teníamos en nuestras manos. No creímos que fuera un tiroteo, pero no sabíamos”.

La policía aún no sabe si las balas provinieron de dentro o fuera del Guaranteed Rate Field y posiblemente nunca lo sabrán con certeza, agregó Waller.

Waller supervisaba las operaciones en las calles de la ciudad cuando se enteró del tiroteo. Dijo que el jefe de patrullaje Brian Dermott pidió que se detuviera el juego y que la policía, los dirigentes del equipo y la empresa de seguridad privada contratada por los Medias Blancas habían comenzado a ver el video.

“Se cometió un error, porque el (juego) nunca se paró”, reconoció.

No se ha identificado ningún sospechoso. En el tiroteo una mujer de 42 años resultó lesionada en la pierna y una bala rozó a una joven de 26 años.

“Seguimos utilizando la tecnología para que nos muestre qué sucedió fuera del parque... Estamos observando las cámaras de adentro del parque para asegurarnos que no hayamos pasado algo por alto”, añadió Waller.

El presidente de los Medias Blancas Jerry Reinsdorf ha dicho que “no ve ninguna forma en la que los disparos hubieran venido de dentro del parque”.