Policía de Chicago responde a reporte de disparos contra agentes durante operativos de inmigración

Agentes de policía de Chicago respondieron el sábado a una llamada acerca de disparos dirigidos contra agentes federales en medio de redadas migratorias que hicieron que los residentes salieran a protestar en las calles, informó el departamento.

No se reportaron personas que fueran impactadas por disparos, indicó la policía, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado en X que los disparos fueron realizados por un hombre en un vehículo Jeep negro y que tenían como objetivo los agentes.

El sospechoso y el vehículo no han sido localizados, añadió el DHS.

Las tensiones son altas, ya que la actuación de los agentes federales se ha vuelto cada vez más agresiva luego de dos meses de una operación contra inmigrantes en Chicago denominada Operación Midway Blitz. Algunos residentes han protestado, a veces siguiendo y confrontando a los agentes, los cuales van fuertemente armados.

Una jueza federal emitió una orden judicial esta semana que restringe el uso de la fuerza por parte de los agentes después de señalar que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza mintió repetidamente sobre supuestas amenazas planteadas por los manifestantes.

La operación de la Patrulla Fronteriza del sábado en Little Village, un vecindario con gran población de origen mexicano, atrajo a manifestantes que hicieron sonar silbatos, tocaron bocinas de automóviles y gritaron a los agentes para que se fueran. Algunos confrontaron a los policías que consideraban estaban ayudando a los agentes federales.

Un vehículo policial tenía la luz trasera rota y el parabrisas dañado. El DHS dijo que algunos manifestantes arrojaron una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de los agentes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondió de momento a una solicitud de comentarios. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.