Policía de Costa Rica investiga posible homicidio de pareja alemana

La policía de Costa Rica investiga este miércoles si los cadáveres de un hombre y una mujer asesinados y enterrados en una finca son de una pareja alemana residente en el país, informó un jefe policial.

Los cuerpos fueron hallados el martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con apoyo de perros adiestrados, tras acudir a una finca propiedad de los germanos el lunes en la noche.

Los agentes llegaron al inmueble, situado en Quepos, 60 km al sur de San José, luego de recibir una denuncia por un asalto. Allí encontraron dos cadáveres maniatados dentro de una bolsa y enterrados en una fosa en la finca.

La OIJ presume que estos cuerpos son la pareja de alemanes.

"Por las características y contextura física [...] podría pensarse que se puede tratar eventualmente de esta pareja de alemanes", pero la confirmación la harán los peritos forenses, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga, en un video distribuido a periodistas.

"Lo que sí les puedo decir es que evidentemente se trata de un doble homicidio", añadió.

El jefe policial no proporcionó la identidad de la pareja, aunque aseguró que tienen entre 58 y 60 años.

Zúñiga dijo que los agentes encontraron "varias manchas de sangre en diferentes aposentos de la casa" y en la cocina, lo que hace sospechar que se trató de limpiar "la escena del crimen".

El jefe del OIJ indicó que los agentes están indagando si faltan "joyas, dineros o demás valores" para confirmar o descartar que se trató de un asalto.

Quepos es una ciudad de unos 22.000 habitantes situada a orillas del Pacífico próxima al parque nacional Manuel Antonio, uno de los atractivos turísticos del país.

Costa Rica era antes el país más seguro de Centroamérica, pero debido a la penetración del narcotráfico cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El 10 de septiembre, el OIJ había informado que el cantón de Quepos, al que pertenece la ciudad del mismo nombre, registraba 15 homicidios durante este año, cuatro más que en el mismo lapso de 2023.

La municipalidad de Quepos había pedido recientemente ayuda a la embajada de Estados Unidos para reforzar la vigilancia, según medios locales.

