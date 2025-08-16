Policía de Guatemala controla cárceles tras motines que dejan un muerto

La Policía de Guatemala logró controlar este sábado la situación en varias cárceles del país donde grupos criminales se habían amotinado desde hace varios días provocando la muerte de un custodio, informó el ministro del ramo.

Desde el pasado jueves, miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantenían sendos motines en las prisiones de El Boquerón, en el departamento de Santa Rosa, y Pavoncito, cerca de la capital guatemalteca, en protesta por el traslado de los cabecillas de estos grupos a otras prisiones.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó este sábado que la policía ha "retomado" el control de ambos penales, según la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias.

El funcionario también manifestó que durante la toma de rehenes "hubo disparos" y uno de los guardias del sistema penitenciario falleció.

Además, seis guardias fueron liberados en la cárcel El Boquerón y tres en Pavoncito, según Jiménez.

El funcionario indicó que por estos hechos fueron detenidos "seis involucrados en las revueltas".

El pasado martes también hubo otros dos motines con la toma de once guardias como rehenes, que posteriormente fueron liberados.

Los pandilleros amotinados exigían que sus máximos líderes regresaran a las prisiones donde cumplían inicialmente sus condenas.

Cinco líderes de las pandillas Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados el 31 de julio en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde los presos están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

Barrio 18 y Mara Salvatrucha -declarada organización terrorista por Estados Unidos- se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos.

Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial. La mitad de los crímenes violentos son atribuidos por las autoridades a la lucha entre carteles de drogas y la pelea por territorio entre las pandillas.