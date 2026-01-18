Policía de Guatemala libera rehenes en una de las cárceles donde se amotinaron pandilleros

La policía de Guatemala logró liberar este domingo a los rehenes de una de las tres cárceles donde grupos de pandilleros se amotinaron como protesta por el traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad, constató un periodista de AFP.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas en el país de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

Desde la mañana del sábado, los pandilleros mantenían retenidos a 45 custodios y a un siquiatra, en tres cárceles del país, una de las cuales, donde se encuentran los líderes de las pandillas, ya está bajo control de las autoridades.

Los agentes, apoyados por el Ejército, entraron al penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, donde los pandilleros retenían a nueve custodios.

Al alba, los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los retenidos, que fueron evaluados por médicos.

La Policía "ha retomado el control en la cárcel Renovación I" y ha "liberado a guardias que fueron tomados como rehenes", indicó la institución en su cuenta de X.

Además, "se neutraliza al máximo líder de la terrorista mara 18, alias 'Lobo'", agrega la policía.

El mensaje va acompañado de un video donde se puede ver como los agentes llevan a una persona esposada con rastros de sangre, y a la que obligan a ponerse de rodillas.

Los pandilleros tienen aún 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines para pedir que sus líderes sean devueltos a cárceles con menos medidas restrictivas.

Sin embargo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, había dicho el sábado que el gobierno no iba a restituir los "privilegios" de los presos ni los iba a trasladar.

"No podemos permitir que en los centros penales los reos hagan lo que les venga en gana", señaló Villeda.

Durante los motines del año pasado uno de los custodios murió por disparos.

En octubre, las autoridades guatemaltecas informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad. Solo seis han sido recapturados, mientras que otro fue asesinado a balazos.