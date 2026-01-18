CIUDAD DE GUATEMALA, 18 ene (Reuters) - Policía de Guatemala recupera control de una de las tres prisiones con rehenes

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó el domingo que recuperó el control de una de las tres prisiones donde los reclusos se amotinaron el sábado y tomaron cerca de medio centenar de rehenes en total.

Pese a tomar de nuevo las riendas de la cárcel Renovación I, todavía hay 37 personas retenidas por la fuerza en las otras dos prisiones, la mayoría guardias penitenciarios.

(Reporte de Sofia Menchu en Ciudad de Guatemala; Escrito por Brendan O'Boyle. Edición en español de Raúl Cortés Fernández)