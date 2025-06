Policía de Hong Kong acusa a app de juego móvil de promover revolución armada

HONG KONG (AP) — La policía de Hong Kong acusó el martes a una aplicación de juego móvil de abogar por una revolución armada y promover agendas secesionistas, afirmando que quienes la publiquen o compartan en línea podrían estar violando leyes de seguridad nacional.

El anuncio —el primero en denunciar públicamente una aplicación de juegos— indica que las autoridades están ampliando la represión que siguió a las protestas antigubernamentales de 2019. Las autoridades han silenciado muchas voces disidentes a través de juicios bajo la ley de seguridad nacional de 2020 impuesta por Beijing y una ley similar, de origen local, promulgada el año pasado.

En un comunicado, la policía advirtió a los residentes que no descarguen la aplicación “Reversed Front: Bonfire”, diciendo que aquellos con la aplicación instalada podrían ser vistos como poseedores de una publicación con intención sediciosa.

También recomendaron no proporcionar asistencia financiera al desarrollador de la aplicación, incluyendo realizar compras dentro de la aplicación.

"'Reversed Front: Bonfire' fue lanzado bajo la apariencia de un juego con el objetivo de promover agendas secesionistas como la ‘independencia de Taiwán’ y la ‘independencia de Hong Kong’, abogando por la revolución armada y el derrocamiento del sistema fundamental de la República Popular China”, afirmó la policía.

La aplicación de juego fue desarrollada por ESC Taiwan, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press. En la página de Facebook de la aplicación, el desarrollador publicó sobre el aumento de búsquedas del nombre del juego y un informe de noticias de un medio de Hong Kong sobre lo ocurrido el martes.

Según la introducción de la aplicación, los jugadores pueden asumir el papel de facciones rebeldes de Hong Kong, Tíbet, Uigur, Taiwán o Cathaysian, entre otras, para derrocar al régimen comunista. También pueden optar por liderar a los comunistas para derrotar a todos los enemigos.

El sitio web del juego dice que “es una obra de realidad. Cualquier similitud con agencias, políticas o grupos étnicos reales de la RPC es intencional”.

El martes por la noche, la aplicación aún estaba disponible en la App Store de Apple, pero no en la tienda Google Play. El editor del juego dijo el mes pasado que Google Play había retirado la aplicación porque no prohibía a los usuarios adoptar lenguaje de odio al nombrar.

Apple, Google y Meta no han comentado de inmediato.

Después de jugar el juego durante unos tres meses, Kuo Hao Fu en Taiwán dijo que encontró que su contenido utiliza un enfoque humorístico para describir problemas políticos serios.

Fu no estuvo de acuerdo con las acusaciones de la policía y dijo que los jugadores también pueden optar por ser parte de la fuerza que representa a China. “Las acciones de la policía de Hong Kong demuestran cómo las libertades democráticas de Hong Kong han sido controladas por el Partido Comunista Chino. Cuando ni siquiera esto es tolerado, destruye completamente la libertad creativa en los juegos”, dijo Kuo. China considera a Taiwán como su propio territorio, que debe ser sometido a su control por la fuerza si es necesario. Muchos taiwaneses en la isla autogobernada mostraron preocupación por la disminución de las libertades de Hong Kong bajo el control de Beijing. Los gobiernos de Beijing y Hong Kong insisten en que las leyes de seguridad nacional de la ciudad eran necesarias para devolver la estabilidad a la ciudad tras las protestas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.