Policía de Indonesia investiga a sospechoso de ataque a mezquita

YAKARTA, Indonesia (AP) — La policía indonesia incautó polvo explosivo y escritos de la casa de un sospechoso de 17 años en un ataque a una mezquita en una escuela secundaria que hirió a decenas de estudiantes, y está investigando sus posibles vínculos con grupos de odio, informaron autoridades el sábado.

El sospechoso estaba entre los 54 heridos en la explosión del viernes en Yakarta y aún se estaba recuperando en un hospital, indicó el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit, después de visitarlo a él y a las víctimas. El sospechoso era uno de los dos estudiantes que se sometieron a cirugía por las lesiones de las explosiones.

"La condición del sospechoso ha mejorado, y esperamos que esto nos facilite interrogarlo después de que se recupere", declaró Sigit.

Agregó que la policía actualmente solo tiene un sospechoso. "Sin embargo, no nos detendremos aquí. Continuaremos investigando si otras personas o grupos estuvieron involucrados".

Al menos dos fuertes explosiones ocurrieron alrededor del mediodía en la mezquita, justo cuando comenzaba el sermón del viernes, en SMAN 72, una escuela secundaria estatal dentro de un complejo residencial de la marina, en el barrio de Kelapa Gading, al norte de Yakarta. Esto provocó que los fieles huyeran en pánico mientras el humo gris llenaba la mezquita.

Se desconoce por ahora el tipo de explosivos utilizados pero las explosiones se originaron cerca del altavoz de la mezquita, señaló el jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

La mayoría de las víctimas que estaban cerca del altavoz perdieron la audición por las explosiones y alrededor de 29 estudiantes permanecieron hospitalizados el sábado por quemaduras y otras lesiones.

La policía aseguró el viernes que recuperó una pistola ametralladora de juguete perteneciente al sospechoso e inscrita con lo que parecían ser eslóganes supremacistas blancos y los nombres de dos neonazis condenados por ataques mortales en Canadá e Italia.

La policía descartó un ataque terrorista y confirmó que estaban investigando informes en los medios locales de que el sospechoso era un estudiante que había sido acosado y quería vengarse llevando a cabo lo que se pretendía que fuera un ataque suicida.

Ridlwan Habib, analista de inteligencia y terrorismo de la Universidad de Indonesia, sostuvo que el sospechoso fue frecuentemente acosado y pudo haber buscado vengarse imitando las acciones de extremistas internacionales que encontró en internet.

"Es la primera vez en Indonesia que un ataque ha ocurrido dentro de una escuela llevado a cabo por un estudiante de 17 años y el objetivo eran sus propios amigos", señaló.

Los vecinos del sospechoso lo describieron como un adolescente introvertido y poco sociable que vivía con su padre y su hermana mayor en una casa que se utiliza para procesar alimentos para varios restaurantes.

"Es una persona tranquila que a menudo se quedaba en su habitación y jugaba con su celular y su computadora portátil", aseveró Danny Rumondor, un vecino, agregando que los padres del chico se habían divorciado hace más de siete años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.