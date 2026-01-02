Policía de Irán dice que entiende las reivindicaciones de los manifestantes pero que no tolerará ningún "caos"

La policía iraní aseguró este viernes que entiende las reivindicaciones de índole económica de los manifestantes pero advirtió que no tolerará ningún "caos", según un comunicado difundido por la agencia de prensa Isna.

"Estas protestas, de carácter puramente económico y cívico, expresan la voluntad del pueblo de mejorar sus condiciones de vida", dijo el vocero de la policía, Said Montazeralmahdi, en unas declaraciones inusualmente conciliadoras por parte de las fuerzas del orden hacia los manifestantes.

"La policía distingue claramente entre las demandas legítimas de la población y las acciones destructivas (...) y no permitirá que ningún enemigo transforme las protestas en caos", añadió el portavoz.