Policía de Kenia arresta a un hombre acusado de reclutar combatientes para Rusia en Ucrania

NAIROBI, Kenia (AP) — La policía de Kenia detuvo a un hombre implicado en la presunta trama que engañó a kenianos con promesas de trabajo cualificado en Rusia, que terminaran combatiendo en el frente en Ucrania.

Festus Omwamba fue arrestado por supuesta trata de personas en Moyale, una localidad del norte del país, cerca de la frontera con Etiopía, y será trasladado a la capital, Nairobi. Omwamba huía tras regresar de Rusia, explicó el portavoz de la policía, Michael Muchiri.

Omwamba, que fue identificado por tres reclutas kenianos que hablaron con The Associated Press, había desaparecido después de que las familias comenzaron a protestar por la desaparición y la muerte de sus seres queridos en la guerra en Ucrania.

El gobierno de Kenia dijo la semana pasada que más de 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania y que al menos 89 seguían en el frente, 39 estaban hospitalizados, 28 estaban desaparecidos en combate y otros habían regresado al país. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos una persona.

Un informe de inteligencia presentado ante el Parlamento por el líder de la mayoría, Kimani Ichung’wah, señaló que funcionarios gubernamentales de Kenia y Rusia se confabularon con agencias de reclutamiento laboral deshonestas para llevar a kenianos a primera línea de combate.

La embajada de Rusia en Nairobi negó las acusaciones y afirmó en un comunicado el jueves que nunca emitió visas a nadie que tuviera intención de viajar a Rusia para combatir en Ucrania. “La Federación de Rusia no impide que ciudadanos de países extranjeros se alisten voluntariamente en las fuerzas armadas”, agregó.

El ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, dijo a la AP el 9 de febrero que viajaría a Rusia, para lo que calificó como un “enfoque diplomático para poner freno a cualquier entidad dudosa que se esté aprovechando de alguien en esta desventura”.

Mudavadi agregó que los esfuerzos para lograr la liberación de kenianos presos en Ucrania seguían en marcha, así como para la repatriación de los que están en Rusia.

“Recordarán que incluso al más alto nivel, el presidente hizo un llamado: si en efecto hay kenianos que se han encontrado del lado equivocado de la ley, se pidió al gobierno ucraniano que viera cómo pueden ser procesados y traídos de vuelta”, explicó.

El arresto de Omwamba es un avance importante en la iniciativa gubernamental para detener el reclutamiento de kenianos para la guerra en Ucrania, que acaba de cumplir su cuarto aniversario.

John Kamau, que escapó de la línea del frente en Ucrania, buscó refugio en la embajada de Kenia en territorio ruso y fue enviado de vuelta a la nación africana, contó a la AP que conoció a Omwamba en una casa en Nairobi, donde mantenían a otros reclutas que esperaban viajar a Rusia.

Otro recluta, que pidió hablar bajo condición de anonimato por temor a ser localizado por Moscú, indicó que Omwamba evitaba contactar con los reclutas por mensajes de texto y, en su lugar, los llamaba o se reunía con ellos en persona.

Él se inscribió cuando le dijeron que conseguiría un trabajo de plomería en Rusia, pero al llegar le quitaron el pasaporte y lo llevaron a un campamento militar durante unos días antes de ser enviado al frente.

Todos los reclutas contaron que Omwamba supervisó sus solicitudes de visa de turista y la compra de boletos, y que dos semanas después del primer contacto recibieron la documentación y viajaron a Rusia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.