Policía de Los Ángeles investiga nueva acusación de agresión sexual contra Sean "Diddy" Combs

LOS ÁNGELES (AP) — El departamento de policía del condado de Los Ángeles dijo el lunes que investiga una nueva acusación de agresión sexual contra el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, que cumple una pena de cuatro años de prisión por condenas relacionadas con la prostitución.

Un productor musical y publicista afirmó que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs se habría exhibido mientras se masturbaba y pedido al denunciante que lo ayudara, reportó la televisora NBC News citando un informe policial. Después, Combs arrojó una camisa sucia al hombre, según el productor.

El denunciante, cuyo nombre estaba oculto en el reporte policial, señaló que durante años no le contó a nadie el incidente porque se sentía avergonzado. Se presentó ante la policía en Largo, Florida, en septiembre, poco después de que Combs fuera condenado por otros cargos.

El abogado de Combs no respondió a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre las últimas acusaciones.

El departamento de policía del condado de Los Ángeles señaló que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida el viernes y que investigará las acusaciones.

El reporte detalla también un incidente ocurrido en marzo de 2021 en el que, según el denunciante, dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación y le llamara soplón, de acuerdo con NBC.

Combs fue condenado en julio por llevar a sus parejas y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales en los que había drogas en múltiples lugares durante muchos años. Pero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberle supuesto una condena de cadena perpetua.

Está previsto que quede libre en mayo de 2028, aunque podría obtener reducciones de pena si participa en tratamientos por abuso de sustancias y otros programas penitenciarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.