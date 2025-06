Policía de Minnesota y el FBI buscan a sospechoso que mató a legisladora y su esposo

Por Jonathan Landay

MINNESOTA/WASHINGTON, 14 jun (Reuters) - Un hombre armado que se hizo pasar por agente de policía mató el sábado a una importante legisladora demócrata y a su marido en un aparente "asesinato por motivos políticos", e hirió a un segundo legislador y a su cónyuge, informaron el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y las fuerzas del orden.

El sospechoso, que huyó a pie tras tirotearse con la policía y abandonar un vehículo en el que los agentes encontraron un "manifiesto" y una lista de otros legisladores y funcionarios, está siendo buscado con el apoyo del FBI.

El sospechoso fue identificado como Vance Luther Boelter, de 57 años, informó en rueda de prensa el superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, Drew Evans.

Boelter debe ser considerado "armado y peligroso" y fue visto por última vez por la mañana con un sombrero de vaquero y se cree que todavía está en el área de Minneapolis-St.Paul, dijo Evans, añadiendo que era demasiado pronto para determinar la motivación de los hechos.

La lista encontrada en el vehículo abandonado contenía unos 70 nombres, informó el analista de las fuerzas de seguridad de la CNN John Miller, ex jefe de asuntos públicos del FBI y ex jefe de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, citando fuentes policiales.

El tiroteo se produjo tras una acalorada audiencia en el Congreso el jueves en la que Walz y otros dos gobernadores demócratas defendieron las políticas de sus estados para mantener santuarios para inmigrantes indocumentados, atrayendo ataques de los republicanos que apoyan la agresiva represión de la inmigración del presidente Donald Trump.

La jefa de la Patrulla Estatal de Minnesota, la coronel Christina Bogojevic, dijo a periodistas que la policía encontró volantes en el vehículo del sospechoso con la leyenda "No Kings" impresa en ellos, pero dijo que la policía no veía vínculos directos con las protestas nacionales contra las políticas de Trump que tienen lugar el sábado.

"Nuestro Estado ha perdido a una gran líder", dijo Walz, en referencia a Melissa Hortman, y agregó que el senador John Hoffman y su esposa, de Champlin, recibieron múltiples disparos, fueron operados y que era "cautelosamente optimista" de que sobrevivirían a "este intento de asesinato".

"Ha sido un acto de violencia política selectiva", señaló. "El discurso pacífico es la base de nuestra democracia. No resolvemos nuestras diferencias con violencia o a punta de pistola”. La organización No Kings Coalition anunció que canceló las protestas en Minnesota y que el sospechoso seguía en libertad y haciéndose pasar por un oficial de policía. Trump dijo que fue informado sobre el “terrible tiroteo que tuvo lugar en Minnesota”. “Una violencia tan horrible no será tolerada en Estados Unidos. Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, ¡un lugar verdaderamente grandioso!”, destacó el mandatario en un comunicado. Las fuerzas del orden dijeron que el hombre armado atacó a los Hoffman en torno a las 02:00 CDT (07:00 GMT) y luego condujo unos ocho kilómetros hasta la residencia de los Hortman. (Reporte de Jonathan Landay. Editado en español por Javier Leira)