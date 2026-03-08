Policía de Nueva York identifica un artefacto fuera de la casa de Mamdani como explosivo

8 mar (Reuters) - La policía de Nueva York afirmó el domingo que un artefacto que fue encendido y lanzado durante las protestas frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani durante el fin de semana era un explosivo que podría haber causado lesiones graves o la muerte.

El artefacto, un frasco lleno de tuercas, pernos y tornillos envuelto en cinta negra con una mecha, fue lanzado por un contramanifestante el sábado frente a Gracie Mansion, pero se apagó antes de explotar, según un comunicado de la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. Dos personas fueron detenidas, dijo Tisch.

El artefacto era uno de los dos que se lanzaron durante las protestas, que fueron lideradas por dos grupos opuestos, según la policía. El segundo artefacto aún estaba siendo examinado, dijo Tisch.

El activista de extrema derecha Jake Lang lideró el sábado una protesta frente a Gracie Mansion, donde Mamdani vive con su esposa, contra una supuesta "toma de poder" islámica de la ciudad de Nueva York y contra la oración pública de los musulmanes.

Tisch dijo en una conferencia de prensa el sábado que no creía que Mamdani y su esposa estuvieran en casa en ese momento. En una declaración el domingo, Mamdani condenó la protesta de Lang, pero dijo que la violencia que le siguió era más preocupante.

"La violencia en una protesta nunca es aceptable", dijo Mamdani. "El intento de utilizar un artefacto explosivo y herir a otras personas no solo es criminal, sino que es reprensible y la antítesis de lo que somos".

La protesta de Lang, en la que participaron unas 20 personas, se enfrentó a una contramanifestación mucho más numerosa, de 125 personas, cuyo objetivo era expulsar a los "nazis" de Nueva York, según declaró Tisch en una rueda de prensa el sábado.

(Reportaje de Diana Novak Jones en Chicago; edición de Sergio Non y Matthew Lewis.)