Policía de París detiene a hombre en consulado iraní tras reportes de que estaba armado

PARÍS (AP) — La policía no le encontró armas a un hombre detenido el viernes en el consulado iraní en París tras responder a una denuncia sobre alguien que fue visto portando una granada y un chaleco con explosivos, indicó un funcionario.

Fuerzas de élite de la policía y soldados rodearon el edificio y cerraron el tráfico vehicular en la zona durante una intervención de seguridad que duró varias horas. El incidente se produjo en un momento de gran tensión en Oriente Medio y cuando París se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de verano.

La embajada iraní no emitió declaraciones sobre el incidente.

El sospechoso ya había sido condenado por provocar un incendio a las puertas de la embajada el año pasado, según la fiscalía de París.

Fue localizado a alrededor de las 11:00 de la mañana en el exterior del consulado y un testigo dijo a la policía que llevaba una granada y un chaleco con explosivos, según un agente policial. La policía inició entonces una intervención especial.

No se hallaron armas ni en él ni en su vehículo, dijo un agente de la policía de París a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ser nombrado públicamente en virtud de la política de la policía.

Algunos de los policías, agentes especiales y bomberos que acudieron al consulado tras el reporte fueron vistos más tarde abandonando el lugar luego del arresto. Se mantuvo un cordón policial, pero se reanudó el tránsito en la zona.

La fiscalía de París fue informada sobre la detención de un hombre que salía del consulado iraní en el distrito 16 de la capital francesa a las 2:50 de la tarde, explicó la fiscalía en un comunicado enviado por correo electrónico a la AP.

En el interior del consulado, el hombre “supuestamente hizo amenazas de actos violentos”, pero luego abandonó el edificio solo, detalló el comunicado, añadiendo que “no se encontró material explosivo en él o en el lugar a su alrededor” por los agentes de policía que lo detuvieron.

Las autoridades no dieron a conocer el nombre del sospechoso ni información sobre el posible motivo de sus acciones, pero dijeron que había nacido en Irán, en 1963.

La fiscalía también confirmó que el sospechoso era conocido por las autoridades y que recibió una sentencia suspendida de ocho meses en prisión por el Tribunal Penal de París por prender fuego a neumáticos en la puerta de la embajada iraní en París en septiembre de 2023. En ese entonces afirmó que se trataba de un acto de protesta contra el gobierno iraní, según el comunicado.

Como parte de esa sentencia, según el comunicado de la fiscalía, al hombre también se le prohibió portar armas y se le impuso una prohibición de dos años de presentarse en el distrito 16. La sentencia estaba pendiente de la apelación del acusado, añadió.

Los periodistas de The Associated Press Thomas Adamson en París y Barbara Surk en Niza, Francia, contribuyeron a este despacho.