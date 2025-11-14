Policía de París hiere a un hombre armado con un cuchillo en la estación de Montparnasse

Por Stephane Mahe

PARÍS, 14 nov (Reuters) - La policía francesa abrió fuego e hirió el viernes a un hombre armado con un cuchillo en la estación de tren de Montparnasse, en el centro de París, informó la fiscalía de la ciudad.

Un agente le disparó en una pierna al hombre, de 34 años, y éste se apuñaló después en la garganta, indicó la fiscalía en un comunicado, en el que añadió: "Fue rápidamente atendido por los servicios de emergencia".

Una fuente policial dijo a Reuters que el hombre estaba hospitalizado, en riesgo vital.

Un transeúnte resultó herido en un pie por uno de los disparos efectuados por la policía, según el comunicado de la fiscalía.

El hombre había esgrimido un cuchillo frente a los agentes que le esperaban en Montparnasse en el marco de una investigación sobre violencia doméstica llevada a cabo por la policía en un suburbio del sur de París.

Un fotógrafo de Reuters que se encontraba en la estación cuando se produjo el incidente dijo que el hecho había causado pánico entre los viajeros, un día después de que Francia conmemorara el décimo aniversario de los ataques perpetrados por un grupo yihadista en París en los que murieron 130 personas.

"El recuerdo de los ataques del 13 de noviembre (de 2015) sigue ahí", dijo una testigo, Elvire Vaisse. "Pensé para mis adentros: 'Esto otra vez'. De repente me sentí muy nerviosa". (Reporte de Stéphane Mahe, Alessandro Parodi e Inti Landauro; Editado en español por Javier Leira)