Policía de Reino Unido reporta 10 hospitalizados, 9 de ellos graves, por ataque con cuchillo en tren

LONDRES (AP) — Diez personas fueron trasladadas a hospitales tras un ataque masivo con arma blanca en un tren con destino a Londres, nueve de ellas con heridas que ponen en peligro, informó el sábado la policía británica.

En un comunicado emitido el domingo por la mañana, horas después del ataque, la Policía de Transporte Británica indicó que el incidente ha sido calificado como un "incidente mayor" y que la policía antiterrorista está apoyando la pesquisa.

"Diez personas han sido llevadas al hospital, de las cuales se cree que nueve han sufrido heridas que podrían resultar mortales", se indicó. "Esto ha sido declarado un incidente mayor y la Policía Antiterrorista está apoyando nuestra investigación al tiempo que trabajamos para establecer las circunstancias completas y la motivación de este incidente".

Al parecer el ataque con arma blanca fue contenido rápidamente una vez que el tren llegó a la estación.

