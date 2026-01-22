Policía de Uganda detiene a aliado clave de candidato opositor tras elecciones presidenciales

KAMPALA, Uganda (AP) — La policía detuvo el jueves a un aliado clave de la figura opositora Bobi Wine, acusándolo de participar en episodios de violencia en una parte remota del centro de Uganda durante las elecciones de la semana pasada

Muwanga Kivumbi, legislador y vicepresidente del partido Plataforma de Unidad Nacional de Wine, probablemente enfrentará cargos penales por su presunta participación en la violencia ocurrida en su circunscripción que dejó siete personas muertas, dijo el portavoz de la policía Kituuma Rusoke

Las siete personas fueron asesinadas por personal de seguridad no identificado que disparó contra la casa de Kivumbi en Butambala. Kivumbi habló entre lágrimas en los funerales de los fallecidos, diciendo que todos eran víctimas de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas

Wine, cuyo nombre real es Kyagulanyi Ssentamu, dice que se ha escondido desde que el presidente Yoweri Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986, fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales del jueves

Museveni obtuvo el 71,6% de los votos mientras que Wine, su rival más cercano, obtuvo el 24,7%, según los resultados oficiales, que Wine rechazó como falsos

En un discurso televisado el domingo, Museveni acusó a la oposición de intentar fomentar la violencia durante la votación, diciendo que las personas asesinadas en Butambala atacaron a la policía con machetes. Instó a los líderes religiosos a acercarse a los jóvenes que, dijo, probablemente sean inducidos a la violencia

Rusoke, el portavoz de la policía, dijo que Wine no era buscado y que no sabía de ningún intento de hacerle daño

“Protegimos a Bobi Wine durante toda la elección”, dijo. “¿Por qué se sentiría inseguro después del final de la elección? Lógicamente, no hay razón.”

Contra Wine “no hay acusación”, añadió

Pero algunos de los 21 sospechosos detenidos por la violencia electoral en Butambala señalaron a Kivumbi, quien perdió su intento de mantener su escaño en el Parlamento, dijo Kituuma

“Hubo enfrentamientos entre la policía y sus seguidores”, dijo

Las elecciones en Uganda estuvieron marcadas por un cierre de internet de varios días y la falla de las máquinas de identificación biométrica de votantes, situaciones que causaron retrasos en el inicio de la votación en áreas como Kampala, la capital. Wine también ha alegado que se llenaron urnas en algunas áreas consideradas como bastiones de Museveni

Las fuerzas de seguridad fueron una presencia constante en toda la campaña. Wine dijo que las autoridades lo siguieron y acosaron a sus seguidores, a menudo usando gas lacrimógeno contra ellos. Hizo campaña con un chaleco antibalas y casco por temores de seguridad

Museveni, de 81 años, gobernará durante un séptimo mandato de cinco años que lo acercaría a mantenerse por cinco décadas en el poder

Sus seguidores le atribuyen la relativa paz y estabilidad que convierte a Uganda en un hogar para cientos de miles de personas que huyen de la violencia en otras partes de la región. Pero no ha dicho cuándo se retirará, y no tiene rivales en los altos niveles de su partido, conocido como Movimiento de Resistencia Nacional

Uganda no ha presenciado una transferencia pacífica del poder presidencial desde que se independizó del dominio colonial británico hace seis décadas

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa