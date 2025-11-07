Policía del Reino Unido arresta a 10 en partido entre Aston Villa y Maccabi Tel Aviv

LONDRES (AP) — La policía británica informó que 10 personas fueron arrestadas la noche anterior en torno al tenso partido de la Liga Europa en Birmingham entre el equipo de la Liga Premier inglesa Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv, un partido en el que se prohibió la entrada a los aficionados del equipo israelí.

La Policía de West Midlands indicó que el partido transcurrió sin incidentes mayores ni interrupciones en el juego. Señaló que cinco de los 10 arrestados, incluidos dos hombres acusados de delitos de orden público agravados por motivos raciales y otro hombre acusado de intentar lanzar fuegos artificiales al terreno, siguen detenidos.

Más de 700 oficiales fueron desplegados alrededor del estadio Villa Park debido a preocupaciones sobre posibles enfrentamientos entre grupos pro-palestinos y pro-israelíes.

Se llevó a cabo una protesta pro-Palestina fuera del estadio antes del inicio del partido, donde cientos de personas se congregaron con banderas palestinas y pancartas anti-israelíes.

Hubo un momento de tensión cuando una mujer con una bandera israelí pasó por el lugar, pero fue rápidamente escoltada por la policía antes de que la situación se agravara.

También hubo una protesta contra Israel en el otro lado de Villa Park, con manifestantes sosteniendo carteles que decían "Mantengan el antisemitismo fuera del fútbol". Cinco vehículos pasaron por el lugar con vallas publicitarias electrónicas mostrando mensajes en contra del antisemitismo.

Uno de los mensajes, junto a una Estrella de David, decía "Prohíban el odio, no a los aficionados", mientras que otro incluía una cita de la leyenda del fútbol francés Thierry Henry diciendo que el fútbol no se trata de goles, sino de unir a las personas.

El partido, que Aston Villa ganó 2-0, estuvo en el centro de atención después de que las autoridades de Birmingham decidieran el mes pasado prohibir la asistencia de aficionados visitantes. La decisión fue ampliamente criticada, incluso por el primer ministro británico Keir Starmer, pero aplaudida por otros, quienes afirmaron que los aficionados del Maccabi tienen un historial reciente de violencia.

La Policía de West Midlands dijo que había considerado el partido de alto riesgo "basado en inteligencia actual e incidentes previos", incluidos actos de violencia y crímenes de odio que ocurrieron cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra el Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

Tras la controversia, el Maccabi anunció que rechazaría cualquier entrada para el partido fuera de casa.

La prohibición se produjo en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester el mes pasado y llamados de palestinos y sus simpatizantes a un boicot deportivo a Israel por la guerra contra Hamás en Gaza. Las esperanzas de que el reciente alto el fuego aliviaría las tensiones parecen prematuras.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes