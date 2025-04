policía detiene en guatemala a viceministro y exlíder indígena luis pacheco: medios

(Añade detalles, contexto)

CIUDAD DE GUATEMALA, 23 abr (Reuters) - Agentes de la policía de Guatemala detuvieron el miércoles al viceministro de Desarrollo Sostenible y exlíder indígena Luis Pacheco, según mostraron imágenes difundidas por los medios de comunicación locales.

Pacheco, cuyo viceministerio depende de la cartera de Energía y Minas, es acusado por la fiscalía de terrorismo y asociación ilícita y fue presidente de Los 48 Cantones, una organización indígena del pueblo Totonicapán, en el occidente del país, reconocida por su lucha en protestas sociales.

"Yo estoy consciente de que no he hecho nada malo en mi vida de lo que se me pueda acusar", dijo Pacheco mientras ingresaba esposado al juzgado. También fue capturado Héctor Chaclán, extesorero de la junta directiva del colectivo indígena.

En 2023, Pacheco fue clave en las manifestaciones en defensa de la democracia que exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y que se respetaran los resultados electorales que dieron la victoria al actual presidente, Bernardo Arévalo.

Poco antes de la detención, tras comenzar el allanamiento del domicilio del viceministro, el mandatario señaló en conferencia de prensa que la acción no iba solo en contra del activista y la comunidad indígena, que era "un golpe artero" contra el pueblo de Guatemala.

Además, informó que hay cuatro órdenes de captura más contra exintegrantes de los 48 Cantones. Sin embargo, no se han revelado más detalles del caso porque la fiscalía contra del Crimen Organizado, que conduce la causa, lo declaró bajo reserva.

La Fundación Contra el Terrorismo, un grupo conservador que en los últimos años ha perseguido a periodistas, activistas, jueces y fiscales, denunció a Luis Pacheco por bloquear carreteras para avalar lo que consideran un "fraude electoral".

(Reporte de Sofía Menchú; Editado por Raúl Cortés Fernández)