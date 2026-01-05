Policía dice que hay varios adolescentes entre fallecidos en incendio de un bar suizo

Por John Revill

ZÚRICH, 4 ene (Reuters) - La policía ⁠suiza informó el domingo ⁠de que hay adolescentes de 14 y 15 años entre los fallecidos en el incendio de un ⁠bar en ‌Nochevieja ​en el que murieron 40 personas La policía de Valais dijo que ​identificó a otras 16 personas fallecidas en el incendio de ‌Crans-Montana, una de las peores catástrofes ‌de la historia reciente de ​Suiza.

Entre las nuevas víctimas identificadas figuran 10 ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con ciudadanía italo-emiratí, un rumano, un francés y un turco, según la policía. No se facilitaron nombres.

Cientos de personas se reunieron el domingo por la mañana en una iglesia de la ciudad, donde el obispo ⁠Jean-Marie Lovey dijo que se habían recibido muestras de condolencia de todo el ​mundo, incluido el papa.

"Son innumerables las personas que se unen a nosotros, personas con el corazón destrozado", dijo Lovey en la misa. "Nos llegan muchas expresiones de simpatía y solidaridad".

"El papa León XIV se une a nuestro dolor", añadió. "En un mensaje conmovedor, expresa su ⁠compasión y su atención a las familias de las víctimas y refuerza ​el coraje de todos los que sufren".

La persona más joven identificada hasta ahora es una niña suiza de 14 años, mientras que también hay dos ‍niñas de 15 años, también de Suiza, entre los fallecidos.

Diez de los otros cadáveres identificados el domingo eran adolescentes de entre 16 y 18 años, según la policía. También fueron identificados dos hombres suizos de 20 ​y 31 años, y un ciudadano francés de 39 años.

En total, la policía ha identificado a 24 de los fallecidos en el incendio en la estación de ‍montaña.

(Editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)