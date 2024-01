PERRY, Iowa, EE.UU. (AP) — Un estudiante de sexto grado murió y otras cinco personas resultaron heridas tras ser baleadas por un sospechoso de 17 años el jueves en una escuela secundaria de un pequeño pueblo de Iowa, dijeron las autoridades en Perry, Iowa.

El sospechoso del ataque murió a causa de lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Perry tiene unos 8.000 habitantes y está a unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Des Moines, en el límite del área metropolitana de la capital del estado. La secundaria se sitúa en el extremo este de la ciudad.

Ava Augustus, estudiante de último año de nivel medio superior, dijo que estaba en la oficina de un consejero cuando escuchó tres disparos. Ella y otras personas bloquearon la puerta, preparándose para arrojar cosas en caso de ser necesario, ya que la ventana era demasiado pequeña para escapar de ahí.

“Y luego escuchamos: ‘Fue abatido’. Pueden salir’”, relató Augustus entre lágrimas. ”Y corrí y vi vidrios por todas partes, sangre en el suelo. Llegué a mi auto y estaban sacando del auditorio a una chica que había recibido un disparo en la pierna”.

Tres personas baleadas fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en la capital del estado, Des Moines, dijo un portavoz del sistema de salud. Otras personas fueron llevadas a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un vocero del Centro Médico MercyOne Des Moines, que se negó a comentar sobre el número de personas o su estado de salud.

En Washington, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, fue informado sobre el tiroteo. Agentes del FBI de la oficina de Omaha-Des Moines ayudan en la investigación dirigida por la División de Investigación Penal de Iowa.

El tiroteo se produjo teniendo como telón de fondo las primeras asambleas partidistas para las elecciones presidenciales. El precandidato del Partido Republicano Vivek Ramaswamy tenía programado un acto de campaña en Perry a las 9 de la mañana, a unos 2,4 kilómetros (milla y media) de la escuela, pero lo canceló para orar y mantener un debate íntimo con los residentes de la zona.

Los tiroteos masivos en Estados Unidos han generado exhortos a favor de leyes de armas más estrictas por parte de los defensores de la seguridad de las armas, y el del jueves no fue la excepción. Pero esa idea es rechazada por muchos republicanos, especialmente en estados rurales de tendencia republicana como Iowa.