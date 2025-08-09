Policía dice que un sospechoso murió y un policía fue herido cerca de CDC y de la Universidad Emory

ATLANTA (AP) — Un presunto atacante armado cerca de los campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Universidad Emory murió y un policía resultó herido después de que la policía respondiera a reportes de un tirador activo el viernes, dijeron las autoridades.

La policía no especificó si otras personas resultaron heridas. Las autoridades dijeron que ya no había una amenaza para el público. La Universidad Emory anunció en una publicación en X que la orden de refugiarse había sido levantada, pero pidió a las personas que eviten el área.

El personal de una tienda de comida cercana dijo que escucharon lo que sonaba como una serie de disparos. Empleados de los CDC indicaron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios en su campus.

Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, afirmó que “sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro”.

Luego vio a personas corriendo frente a su negocio. Un asistente de estacionamiento y otra persona se detuvieron para advertirles sobre un tirador cercano.

Alrededor de las 6 p.m., una sirena de advertencia sonó repetidamente cerca de los campus de Emory y los CDC, mientras continuaban llegando vehículos de emergencias.

