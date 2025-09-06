Policía dispersa protestas antigobierno en Serbia con gases lacrimógenos

La policía de Serbia disparó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a manifestantes antigubernamentales en la ciudad de Novi Sad, después de que miles se congregaran la noche del viernes para exigir elecciones anticipadas.

Es la más reciente de una serie de manifestaciones estudiantiles en todo el país contra el gobierno, desencadenadas por el derrumbe del techo de una estación de tren de Novi Sad en noviembre que dejó 16 muertos y fue ampliamente atribuida a la corrupción.

Las manifestaciones desembocaron en la exigencia de elecciones anticipadas y aumentaron la presión sobre el presidente Aleksandar Vucic.

Los manifestantes marcharon el viernes hacia la universidad de la ciudad reiterando sus demandas. Algunos de ellos lanzaron bengalas y botellas contra la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersarlos, según comprobó un reportero de la AFP.

Vucic acusó a los manifestantes de intentar "amenazar la estabilidad y la seguridad de Serbia". Añadió que hubo varios detenidos y que 11 policías resultaron heridos.

Las protestas provocaron la dimisión del primer ministro Milos Vucevic, pero Vucic se ha mantenido desafiante en el cargo y ha restado importancia a las demandas de elecciones anticipadas.

El presidente alega que las manifestaciones, que casi siempre concentran a cientos de miles de personas, forman parte de una conspiración extranjera.

bur-oz-ljv/mjw/ag/mel