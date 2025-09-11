Policía encuentra rifle y sigue en busca del asesino del activista Charlie Kirk en EEUU

Por Andrew Hay y Brad Brooks

SALT LAKE CITY, EEUU, 11 sep (Reuters) -

Investigadores estadounidenses dijeron el jueves que habían encontrado el rifle monotiro que creen que se usó para matar al influyente activista conservador Charlie Kirk mientras daba una charla en una universidad de Utah, pero seguían buscando al tirador.

Kirk, de 31 años, comentarista de pódcast y radio y un influyente aliado de Donald Trump, es conocido por ayudar a construir la base del presidente republicano entre los votantes más jóvenes. Murió de un disparo el miércoles en lo que el gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó de asesinato político.

El asesinato, captado con todo detalle en vídeos que se difundieron rápidamente por internet, se produjo durante un acto al aire libre al mediodía al que asistían 3000 personas en la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

El asesino llegó al campus unos minutos antes de que comenzara el acto y, según el FBI y las autoridades estatales, se le pudo ver en un vídeo grabado por las cámaras de seguridad subiendo por las escaleras hasta llegar a un tejado cercano antes de disparar contra Kirk.

Kirk, un firme defensor de los derechos de las armas, estaba respondiendo a una pregunta del público sobre los tiroteos masivos cuando la bala le alcanzó en el cuello. El público huyó presas del pánico entre gritos.

El tirador saltó del tejado y huyó a un barrio colindante, dijo a periodistas Robert Bohls, agente especial del FBI. Los investigadores encontraron un rifle monotiro de gran potencia en una zona boscosa cercana, que estaban examinando junto con las huellas de manos y pies en busca de pistas.

El tirador parece tener edad universitaria y "se mezcló bien" en el campus, dijo a la prensa el comisario de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason. El tirador no ha sido identificado públicamente, y aunque los investigadores dijeron que tenían "buenas imágenes de vídeo", no las harían públicas por ahora.

Kirk, cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, fue declarado muerto en un hospital local horas después.

Su asesinato suscitó de inmediato indignación y denuncias de violencia política por parte de demócratas y republicanos por igual.

Cox, el gobernador de Utah, dijo que los actos de Kirk en los campus universitarios formaban parte de una tradición de debate político abierto que era "fundacional para la formación de nuestro país, para nuestros derechos constitucionales más básicos".

"Cuando alguien acaba con la vida de una persona por sus ideas o sus ideales, ese mismo fundamento constitucional se ve amenazado", afirmó.

Trump dijo el jueves que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance canceló su viaje a Nueva York para conmemorar los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, y en su lugar viajará a Utah para visitar a la familia de Kirk, dijo una persona familiarizada con la situación.

"Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", escribió Vance en un extenso homenaje publicado en las redes sociales. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno".

El tiroteo marca el período más sostenido de violencia política en Estados Unidos desde la década de 1970.

Reuters ha documentado más de 300 casos de actos violentos por motivos políticos en todo el espectro ideológico desde que partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. (Información de Andrew Hay en Orem (Utah) y Brad Brooks en Logan (Colorado); redacción e información adicional de Steve Gorman en Los Ángeles; información adicional de Jana Winter, Helen Coster, Jasper Ward, James Oliphant, Bo Erickson, Andrea Shalal, Kanishka Singh, Jonathan Allen, Ismail Shakil y Julia Harte; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier López de Lérida)