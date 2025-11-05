Policía española desarticula siete bandas criminales que operaban en la turística Costa del Sol

La policía española anunció este miércoles que desarticuló siete organizaciones criminales que operaban en la turística Costa del Sol, en el sur, en diferentes operaciones que se saldaron con 55 arrestados "muy violentos" y en las que se intervinieron casi nueve toneladas de drogas.

Estos dispositivos, ejecutados en el último mes, buscan "debilitar al crimen organizado que opera en la Costa del Sol", la concurrida zona del sur de España conocida tradicionalmente por el turismo de lujo, indicó la Policía Nacional en un comunicado.

Con estas operaciones "se han desarticulado siete organizaciones criminales y se ha llevado a cabo la detención de 55 personas", agregaron los agentes, que destacaron que los arrestados eran "muy violentos y con un elevado grado de especialización".

En total, la Policía Nacional intervino 8.984 kilogramos de hachís y cocaína, así como 37 armas de fuego y más de 150.000 euros en efectivo en estas operaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, detalló la nota.

Entre ellas, destaca el arresto de diez ciudadanos franceses por su presunta participación en un secuestro por encargo de un ciudadano marroquí el año pasado en la turística Marbella.

Otros dos miembros de esta presunta banda de "alta peligrosidad" también fueron detenidos por su supuesta implicación en la tentativa de homicidio a dos ciudadanos suecos, amenazados en su país por temas relacionados con el crimen organizado, el pasado diciembre.

En otro dispositivo, los agentes desarticularon otra organización de origen francés dedicada principalmente a realizar asaltos violentos a otras bandas de narcotraficantes. Tras un año de investigación, la policía española detuvo a "nueve individuos por delitos de depósito de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal".

En los diferentes registros, los agentes les intervinieron, entre otros, más de 2.500 kilos hachís.

En otra operación contra una red de narcotraficantes la policía detuvo a una persona requerida por las autoridades francesas "por su implicación en un delito de homicidio y agresión con lesiones graves", indicó la Policía Nacional.

La implantación en los últimos años de bandas criminales internacionales en la Costa del Sol despierta la inquietud de las autoridades.

España presenta atractivos para el crimen organizado internacional: geográficamente, es puerta de entrada a Europa del hachís norafricano y la cocaína sudamericana; además de estar acostumbrada a los extranjeros, siendo el segundo destino turístico mundial.

