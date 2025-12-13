Policía española detiene a una banda que utilizaba helicópteros para transportar droga desde Marruecos

MADRID, 13 dic (Reuters) - La policía española dijo el sábado que había desarticulado una banda criminal que utilizaba helicópteros para introducir hachís desde Marruecos, en una operación poco habitual contra el narcotráfico aéreo.

Los helicópteros, que podían transportar entre 500 y 900 kilogramos de droga, volaban a través del Mediterráneo hasta el sur de España, desde donde el hachís se transportaba por carretera a otras partes de Europa, informó Gonzalo López, portavoz de la Guardia Civil.

La policía incautó un helicóptero en un almacén aislado, junto con 657 kilos de hachís, cinco armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos durante redadas en las provincias de Málaga, Almería y Murcia.

Seis personas fueron detenidas en la operación, en la que también participaron fuerzas del orden marroquíes, belgas y suecas.

"Es raro que se utilicen helicópteros para introducir drogas, pero de vez en cuando lo intentan. Hay que recordar que los helicópteros son fáciles de detectar y difíciles de comprar en el mercado negro", dijo a Reuters una fuente policial.

Este año la policía española desmanteló grupos delictivos que utilizaban drones para transportar droga de Marruecos a España.

La posición geográfica de España la convierte en un punto clave de entrada de hachís en Europa, principalmente desde Marruecos, y de cocaína de contrabando desde Latinoamérica. El contrabando de hachís suele realizarse por mar, a veces utilizando lanchas rápidas o motos acuáticas.

Los seis sospechosos han ingresado en prisión preventiva como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia de armas de fuego.

La Guardia Civil no precisó cuándo tuvo lugar la operación, denominada Giro. (Reporte de Graham Keeley. Editado en Español por Manuel Farías)