Policía española incauta récord de 10 toneladas de cocaína ocultas en cargamento de sal procedente de Brasil

MADRID, 12 ene (Reuters) - La policía española efectuó la mayor incautación de cocaína jamás realizada en alta mar, al interceptar un buque que transportaba casi 10 toneladas métricas de la droga ocultas en un cargamento de sal que se dirigía de Brasil a Europa, informó el lunes la policía.

La operación condujo a la detención de 13 personas a bordo. El buque, que acabó quedándose sin combustible, tuvo que ser remolcado a puerto por los guardacostas de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, informó la policía en un comunicado.

Los agentes recuperaron 294 fardos de droga y una pistola.

Imágenes mostraron a los agentes de policía utilizando palas y excavando con las manos para sacar la cocaína de debajo de la sal, y luego formando una fila para trasladar los fardos al muelle.

En la operación internacional también participaron la Agencia Antidroga estadounidense, la Policía Federal brasileña, la Agencia Nacional contra la Delincuencia británica y las autoridades francesas y portuguesas. (Reporte de Emma Pinedo, edición en Español de Manuel Farías)