Policía española registra laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana

Policías españoles entraron este jueves a registrar las instalaciones de un laboratorio próximo a la zona donde aparecieron los jabalíes muertos por peste porcina africana cerca de Barcelona, como parte de la investigación judicial para esclarecer el origen del foco.

"La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están realizando esta mañana una entrada y registro en las dependencias del laboratorio IRTA-CRESA", indicaron ambos cuerpos en sendos comunicados, especificando que las actuaciones fueron ordenadas por un juzgado de instrucción que declaró las diligencias como "secretas".

El IRTA-CReSA es un laboratorio situado cerca de la zona boscosa del área metropolitana de Barcelona donde se declararon los primeros positivos por peste porcina africana a finales de noviembre, en el primer foco de la enfermedad identificado en España desde 1994.

El centro, perteneciente a una empresa pública adscrita a la administración regional, posee laboratorios de bioseguridad de nivel 2 y 3 (en una escala de 4).

Hasta el momento, se han detectado 26 casos confirmados de peste porcina africana en este foco que ha desatado la preocupación del potente sector porcino español, y del que todavía se desconocen las causas.

Hasta ahora, todos los positivos aparecieron en el radio inicial de seis kilómetros y no se ha detectado ninguno en granjas de cerdos, lo que resultaría fatal para un sector que lucha por tranquilizar a los países importadores, de acuerdo con el gobierno catalán.

El Ministerio español de Agricultura anunció a inicios de diciembre que se estudiaría la hipótesis de una fuga de un centro de investigación tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la UE con la secuenciación del genoma del virus del foco actual.

Varias líneas de investigación se pusieron en marcha desde entonces y un equipo de veterinarios europeos visitó la zona para tratar de determinar su origen. El gobierno catalán anunció además una auditoría a varios centros.

El presidente regional, Salvador Illa, indicó sin embargo el miércoles que todavía no se podían determinar las causas del foco.

"Con los datos que conocemos hoy (...) nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de ninguno de los laboratorios o centros que trabajan con este virus", aseguró en una comparecencia en el Parlamento regional, indicando sin embargo que las informaciones no eran todavía "concluyentes".

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes.