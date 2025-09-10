Policía francesa detiene a decenas de personas en las protestas "Bloqueemos todo"

PARÍS, 10 sep (Reuters) -

Los manifestantes de un nuevo movimiento en Francia organizaron manifestaciones en las carreteras que interrumpieron el tráfico a primera hora del miércoles y decenas de personas fueron detenidas mientras las fuerzas de seguridad se desplegaban por todo el país, según informaron las autoridades.

La información sobre las manifestaciones de "Bloqueemos todo" del miércoles surgió en las redes sociales durante el verano, estableciendo comparaciones con las protestas de los "Chalecos amarillos" de 2018, que surgieron inicialmente por el aumento de combustible pero se transformaron en un movimiento más amplio contra el presidente francés, Emmanuel Macron, y sus planes de reforma económica.

Los miembros del movimiento "Bloqueemos todo", que según analistas y responsables comenzó entre grupos de derecha antes de la izquierda y la extrema izquierda, dijeron que consideraban que el sistema político ya no era adecuado para su propósito.

Las manifestaciones podrían sumarse a la agitación política de Francia dos días después de que el Parlamento destituyera al primer ministro François Bayrou en una moción de confianza. El martes, Macron nombró a su quinto primer ministro en menos de dos años.

El partido de extrema izquierda Francia Insumisa ya ha dicho que presentará una moción de censura contra Lecornu, aunque el ultraderechista Reagrupamiento Nacional ha señalado que estaría a trabajar con él por el momento.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, dijo a la prensa a primera hora del miércoles que unas 50 personas encapuchadas habían intentado iniciar un bloqueo en Burdeos, mientras que en Toulouse, un incendio de cables había conseguido interrumpir el tráfico entre Toulouse y Auch, en el suroeste de Francia.

Retailleau dijo que también se habían producido algunas acciones en París durante la noche, aunque no dio detalles. La policía de París dijo que 75 personas habían sido detenidas en las manifestaciones hasta el momento, pero no dio detalles sobre dónde tuvieron lugar o el motivo de las detenciones.

En otros lugares, Vinci, operador de autopistas, informó de protestas e interrupciones del tráfico en autopistas de toda Francia, incluidas Marsella, Montpellier, Nantes y Lyon.

Retailleau dijo que se habían desplegado 80.000 fuerzas de seguridad en todo el país, 6000 de ellas en París. Los medios de comunicación franceses habían informado de que se esperaba la participación de 100.000 personas en las manifestaciones.

"Corremos el riesgo de que se produzca una movilización que dé lugar a acciones en todo el país", dijo Retailleau.