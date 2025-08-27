Policía francesa investiga el hallazgo de cinco cadáveres en dos semanas en el río Sena

La Policía francesa halló este martes el cadáver de un hombre en el río Sena en las afueras de París, a pocos kilómetros de donde hace dos semanas se encontraron a otros cuatro muertos, en lo que una organización de defensa de los derechos LGBT sospecha que es una serie de homicidios homófobos.

Los restos fueron hallados en la localidad de Charenton-Le-Pont (en el departamento de Valle del Marne, al sureste de París), pero la Fiscalía aclaró que el último cadáver hallado, "a primera vista no presenta lesiones que sugieran violencia", y tampoco se han hallado vínculos entre los dos sucesos.

El cuerpo del hombre, en avanzado estado de descomposición y sin identificación alguna, "flotaba a la deriva en el Sena a la altura del muelle de Charenton en Charenton-le-Pont" cuando lo hallaron policías de la brigada fluvial, explicó la Fiscalía.

La Policía debe realizarle una autopsia y análisis toxicológicos para determinar cómo murió, agregó la Fiscalía.

Un periodista de la AFP en el lugar dijo que debajo del puente por donde se halló el cadáver, ubicado en una autopista, hay una senda de bicicletas poco concurrida.

Este hallazgo se produce dos semanas después de que los cadáveres de otros cuatro hombres fueran encontrados también en el Sena a la altura de la localidad de Choisy-le-Roi, a casi ocho kilómetros río arriba.

Dos de los cadáveres, según las autoridades, tenían signos de haber sido estrangulados.

Los cuerpos, algunos semidesnudos, fueron encontrados flotando en el río Sena tras reportes de un pasajero de un tren en movimiento que vio uno de los cadáveres de lejos.

Un hombre sin hogar, cuya identidad y nacionalidad aún son inciertas, aunque su edad ronda los 20 años, fue detenido el miércoles pasado y acusado de homicidio este fin de semana.

Las autoridades lo habían detenido anteriormente con documentos que resultaron ser de una de las víctimas halladas posteriormente.

Los fiscales dijeron que el hombre se había negado a responder preguntas sobre los presuntos asesinatos, pero que los investigadores habían establecido un vínculo entre el sospechoso y cada uno de los cuatro muertos: un ciudadano argelino de 21 años y un tunecino de 26 años -ambos sin hogar-, un francés de 46 años y otro argelino de 21 años.

Los cuatro habían sido vistos en senderos del río frecuentados por el sospechoso, dijeron los fiscales.

La asociación contra la violencia y el odio contra la comunidad LGBT, Stop Homofobia, sostiene que hay un "posible motivo homofóbico detrás de esta serie de crímenes", porque las márgenes del río donde fueron hallados los cadáveres era un lugar conocido como punto de encuentro para relaciones sexuales fugaces.