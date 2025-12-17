Policía inculpa a presunto autor de tiroteo en playa de Sídney por "terrorismo" y 15 cargos de homicidio

La policía australiana acusó este miércoles a Naveed Akram, quien junto a su padre disparó el pasado domingo contra una multitud en una popular playa de Sídney, por "terrorismo", 15 cargos de homicidio y otros delitos.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas, con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur sobre el ataque perpetrado durante una festividad judía.

"Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI [sigla del grupo yihadista Estado Islámico], una organización considerada terrorista por Australia", afirmó la policía en un comunicado.