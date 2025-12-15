Policía investiga al hijo de Rob Reiner como sospechoso del homicidio de él y su esposa

Por Steve Gorman

LOS ÁNGELES, 15 dic (Reuters) -

El hijo del cineasta Rob Reiner fue detenido por cargos de homicidio después de que el director de películas tan queridas como "Cuando Harry encontró a Sally..." y su esposa fueran encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, informó el lunes un funcionario policial.

Nick Reiner estaba detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles bajo una fianza de US$4 millones, según los registros de la cárcel. Un funcionario del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dijo que había sido detenido por cargos de homicidio.

La policía dijo que encontró dos cadáveres en la casa de los Reiner a las 15:40 hora del Pacífico en el barrio de Brentwood de Los Ángeles el domingo, a los que no identificó. Otras autoridades confirmaron que las víctimas eran Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68.

Medios de comunicación locales informaron de que la pareja había muerto apuñalada.

Los homenajes a Reiner, que también participaba activamente en política y apoyaba causas progresistas, se sucedieron.

"Es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica", dijo en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

ACTOR, DIRECTOR Y ACTIVISTA

Como actor, Reiner fue recordado sobre todo por su papel en la comedia de televisión conocida como "All in the Family", en la que interpretaba el papel de Mike "Meathead" Stivic, el yerno y enemigo liberal del personaje principal, el intolerante de clase trabajadora Archie Bunker, interpretado por Carroll O'Connor.

Reiner desarrolló una prolífica carrera como director en Hollywood con títulos tan populares como "La princesa prometida", "Cuando Harry encontró a Sally...", "Cuenta conmigo", "Misery" y la candidata a cuatro Oscars "Cuestión de honor".

Este año se estrenó una secuela del falso documental "This is Spinal Tap".

Su mujer, Michele, fue en su día fotógrafa y captó la imagen de Donald Trump que aparece en la portada de su libro "Trump: The Art of the Deal".

Rob Reiner, nacido en Nueva York e hijo del fallecido guionista de comedias y actor Carl Reiner, también era conocido por su activismo político. En las elecciones presidenciales de 2004, apoyó al candidato demócrata John Kerry y apareció en anuncios que apuntaban al entonces presidente George W. Bush. Reiner también apoyó a los aspirantes demócratas a la presidencia Al Gore y Hillary Clinton.

Reiner estuvo casado previamente con Penny Marshall, que interpretó a Laverne en "Laverne & Shirley" y fue también productora y directora. Más tarde se casó con la actriz Michele Singer, con la que tuvo tres hijos. (Información de Steve Gorman en Los Ángeles y Dietrich Knauth en Nueva York; edición de Sergio Non y Edwina Gibbs; edición en español de María Bayarri Cárdenas)