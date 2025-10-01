Policía italiana incauta 21 supuestas obras falsificadas de Dalí en Parma

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La policía italiana especializada en arte ha incautado este miércoles 21 presuntas obras de Salvador Dalí sospechosas de ser falsificaciones, después de recibir un aviso de la fundación del artista surrealista en España sobre presuntas anomalías, según informa el Comando de Carabinieri para la Protección del Patrimonio Cultural.

Las obras, según la información citada, formaban parte de la exposición 'Salvador Dalí, tra arte e mito' (Salvador Dalí, entre arte y mito) que estuvo en Roma la primera mitad del año y se inauguró la semana pasada en el Palazzo Tarasconi de Parma.

La unidad especializada en arte de los carabinieri ha explicado que, mientras la muestra estaba en Roma, recibió un reporte sobre anomalías sospechosas en algunas de las obras por parte de la Fundaciòn Gala - Salvador Dalí.

Así, este miércoles, mediante una orden judicial, la policía ha incautado 21 obras en el museo de Parma, que incluían tapices, dibujos y grabados.

La policía ha señalado que la investigación sigue en curso y pide aplicar la presunción de inocencia en los hechos investigados hasta que se dicte sentencia firme.