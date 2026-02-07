Policía italiana investiga posible sabotaje en red ferroviaria cerca de Bolonia, según funcionario

ROMA, 7 feb (Reuters) - La policía italiana está investigando un posible sabotaje tras los daños sufridos por los cables eléctricos que alimentan las líneas ferroviarias cerca de la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, lo que ha provocado retrasos en el tráfico ferroviario, según informó un funcionario.

La empresa ferroviaria estatal italiana Ferrovie dello Stato (FS) afirmó que el problema con las líneas, que se produjo en el primer día completo de los Juegos Olímpicos de Invierno, no había sido causado por ninguna falla técnica.

El incidente interrumpió uno de los nudos ferroviarios más transitados del país en las líneas entre Bolonia y Milán, y Bolonia y Venecia, provocando retrasos de hasta 90 minutos en los servicios de alta velocidad, interurbanos y regionales.

Milán es coanfitrión de los Juegos de Invierno junto con Cortina, a la que se puede llegar en tren desde Venecia.

En los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, celebrados en París, saboteadores atacaron la red de trenes de alta velocidad TGV de Francia en una serie de ataques perpetrados antes del amanecer en todo el país, lo que provocó el caos en los desplazamientos antes de la ceremonia de inauguración. (Reporte de Crispian Balmer; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)