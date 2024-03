Policía: liberadas tres personas en un club en Holanda, pero situación con rehenes continúa

EDE, Holanda (AP) — Tres personas que pasaron varias horas retenidas en un club nocturno en la ciudad de Ede, en el centro de Holanda, quedaron libres el sábado, dijo la policía, que apuntó que “la situación no ha terminado”.

La policía de Gelderland anunció la liberación de los rehenes en un mensaje en X, antes Twitter, pero no aclaró si en el interior del establecimiento quedaba más gente. Agentes de policía fuertemente armados y efectivos de equipos especiales de detención, algunos con máscaras, se congregaban frente al popular local de ocio nocturno.

Un video grabado en el lugar mostró a tres personas caminando con las manos en alto tras su liberación.

En un mensaje en X, la policía explicó que “por el momento, no hay indicios de un motivo terrorista”.

Antes, las autoridades habían acordonado una plaza en el centro de Ede y evacuaron unas 150 viviendas próximas afirmando que había una varias personas retenidas en un edificio de la zona.

El vocero de la policía, Simen Klok , dijo a The Associated Press que los presuntos rehenes estaban en la localidad de Ede. pero no ofreció más detalles sobre el incidente ni aclaró cuántas personas estaban implicadas.

El incidente se produjo en el Café Petticoat, un popular bar y club nocturno de la localidad, según un camarógrafo de la AP presente en el lugar.

Las imágenes tomadas en Ede, que está a 85 kilómetros (53 millas) al sureste de Ámsterdam, mostraron a policías y bomberos en las calles de una zona acordonada.

El gobierno municipal indicó que todos comercios del centro de la localidad permanecerán cerrados mientras dure el accidente. Los trenes con llegada y destino en Ede también quedaron paralizados.