Policía marroquí arrestó a 18 senegaleses por "vandalismo" en la final de la CAN

La policía marroquí arrestó el domingo a 18 aficionados senegaleses y a un argelino sospechosos de participar en actos de vandalismo durante la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos, informó este lunes una fuente judicial a la AFP.

Los 18 hinchas senegaleses fueron detenidos por orden de un tribunal de primera instancia de Rabat para ser interrogados por hechos vandálicos cometidos dentro del estadio Príncipe Moulay Abdellah, indicó la fuente bajo condición de anonimato.

Minutos antes del final del tiempo reglamentario del partido, que Senegal ganó 1-0 ante Marruecos, 1000 aficionados senegaleses intentaron invadir el terreno de juego durante casi 15 minutos, y fueron reprimidos por la policía y el personal de seguridad.

Varios aficionados senegaleses lanzaron objetos al terreno de juego, incluyendo una silla.

Poco antes, los jugadores y el entrenador de Senegal habían abandonado el campo para protestar por un penalti pitado a favor de Marruecos en los últimos segundos del tiempo añadido.

Los aficionados intentaron invadir el campo cuando el marroquí Brahim Díaz se disponía a lanzar el cobro, que finalmente falló.

Al comienzo de la prórroga, Senegal marcó el gol de la victoria y el definitivo para quedarse con el torneo.

La fiscalía marroquí, que instaló oficinas en todos los estadios del certamen, anunció que entre el 21 de diciembre y el 6 de enero había procesado 152 infracciones.

Con 61 casos registrados, el acceso no autorizado o el intento de acceso no autorizado a los estadios fue la infracción más frecuente.

Le siguió la venta de entradas a un precio no regulado o sin autorización, con 19 casos.

Este lunes, el Ministerio del Interior francés también informó que 63 personas fueron detenidas y 14 policías resultaron heridos en Francia tras la victoria de Senegal, luego de concentraciones espontáneas que derivaron en "alteraciones limitadas del orden público" en París, Lyon y Aviñón.