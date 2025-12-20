Policía Nacional frustra "in fraganti" un vuelco en una 'guardería' donde se ocultaban casi dos toneladas de hachís

MÁLAGA, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización especializada, presuntamente, en dar vuelcos a otros narcotraficantes en una 'guardería' situada en la localidad de Benalmádena (Málaga), en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís. En la operación, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como integrantes del grupo especializado en cometer los asaltos, así como al hombre que custodiaba la droga en la vivienda. Además, se practicaron cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, en los que se encontró un "kit de vuelco" compuesto por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura. La operación se inició cuando los agentes, que realizaban una investigación sobre este grupo criminal especializado en sustraer sustancia estupefaciente a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís. Los asaltantes llegaron a la "guardería" a bordo de una furgoneta y, mientras uno de ellos se quedaba al volante de la misma, los tres restantes cubrían sus rostros con pasamontañas y accedían al interior. Una vez dentro de la vivienda, los miembros de la organización golpearon violentamente a la víctima y la maniataron con bridas, mientras la amenazaban con armas de fuego. Tras obtener las llaves de la vivienda y el mando del garaje, accedieron al parking con la furgoneta y, con la víctima maniatada, los asaltantes comenzaron a cargar en el vehículo los fardos de hachís que la organización guardaba en la vivienda. Ante la inmediatez de la acción criminal y el riesgo para la vida de la víctima, se estableció un dispositivo policial urgente para acceder a la vivienda en dos grupos. Tras una persecución a pie se logró interceptar y detener a los cuatro integrantes de la organización criminal. Además, una vez que el hombre que custodiaba las dos toneladas de hachís fue asistido, se procedió igualmente a su detención.