Policía Nacional recupera en Albacete más de 14.000 euros estafados a dos víctimas de un phising bancario

Albacete, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha resuelto dos casos de estafa en Albacete tras la recepción de dos denuncias en las que los delincuentes se ponían en contacto con sus víctimas mediante mensaje de texto recibido en su teléfono, simulando ser su entidad bancaria.

En ambos casos, el fraude se inició con un mensaje de texto: en el primero de ellos, recibió una alerta que indicaba que al parecer se había detectado una actividad inusual en su cuenta bancaria, según informa la Policía.

Para solventar la situación, debía realizar una llamada, en la que los estafadores le solicitaron que hiciese una transferencia de 7000 euros, así como cinco operaciones a través una aplicación de pago instantáneo por valor de 200, 500, 500, 547 y 1329 euros a diferentes números de teléfono.

En el otro caso, el mensaje alertó a la víctima de una posible transferencia fraudulenta en su cuenta.

Igualmente, para evitar que se hiciese efectiva, le pedían que se pusiese en contacto con un número de teléfono.

En esa llamada, los delincuentes lograron que la víctima realizara una transferencia de 7189 euros.

La investigación reveló que la cuenta bancaria a la que se había enviado esta transferencia fraudulenta, se había creado utilizando la identidad usurpada de un ciudadano, que ya había denunciado previamente el uso fraudulento de su DNI.

En ambos casos, la inmediatez de las víctimas a la hora de acudir a la Policía Nacional e interponer la correspondiente denuncia, así como la excelente coordinación con el juzgado, hicieron posible bloquear las transferencias y recuperar gran parte del dinero sustraído, y por otro, identificar a los estafadores.