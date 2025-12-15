Policía neerlandesa arresta a 22 en protesta contra concierto israelí

La policía neerlandesa anunció la detención de 22 personas el domingo tras enfrentamientos con manifestantes en las afueras de una sala de conciertos de Ámsterdam donde se presentaba el cantor oficial del ejército israelí.

Cientos de personas se congregaron cerca de la sala Concertgebouw para protestar contra la presentación de Shai Abramson, cantor oficial militar israelí.

"La policía intervino varias veces para mantener alejados a los manifestantes y preservar el orden público", indicó la policía en un comunicado.

La policía antimotines usó porras cuando los manifestantes activaron bombas de humo, dijeron las autoridades. Un policía sufrió lesiones menores, agregaron.

La policía detuvo también a 22 personas por ofensas que incluyen infringir las normas sobre reuniones públicas, posesión de fuegos artificiales y resistencia a la detención.

Abramson inicialmente tenía previsto encabezar el concierto público anual de janucá del Concertgebouw la tarde del domingo.

Pero el plan generó críticas dados sus vínculos con el ejército israelí, criticado en el mundo por su guerra en Gaza.

Un acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos frenó en gran parte los combates en Gaza, desatados por los mortíferos ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Pero la tregua, en vigor desde el 10 de octubre, es frágil y Hamás e Israel se acusan mutuamente de violaciones diarias.