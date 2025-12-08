Policía noruega detiene al presunto autor del tiroteo en un centro comercial de Oslo

OSLO, 8 dic (Reuters) - La policía noruega informó el lunes que detuvo a un presunto tirador tras recibir informes de disparos en el mayor centro comercial de Oslo.

La policía dijo en un comunicado que no se habían encontrado personas heridas y que era seguro reabrir de nuevo el centro, después de que fuera evacuado anteriormente.

"Por el momento, parece que sólo hay un autor implicado", dice el comunicado.

El portavoz de la policía, Tomm Berger, dijo a los periodistas que el sospechoso, un joven de 19 años, había llamado a la policía antes de efectuar un único disparo con una escopeta contra el techo. El sospechoso llevaba también un bate de béisbol y un cuchillo. (Reporte de Terje Solsvik, Stine Jacobsen y Gwladys Fouche, redacción de Anna Ringstrom, edición de Andrew Cawthorne y Toby Chopra. Editado en español por Natalia Ramos)