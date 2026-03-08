Policía noruega señala posible móvil terrorista en explosión en la embajada de EEUU

La explosión que se registró en la madrugada del domingo en la embajada de Estados Unidos en Oslo, donde no hubo víctimas pero sí daños materiales menores, pudo ser causada por "un acto de terrorismo", según la policía, que no descartó otras hipótesis.

La explosión alcanzó la entrada de la sección consular de la embajada hacia las 01H00 locales (00H00 GMT), según la policía.

"Una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo", declaró Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia de la policía, a la emisora pública NRK.

"Pero no estamos completamente centrados en esa hipótesis. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que haya otras causas", añadió.

Imágenes difundidas por los medios mostraban fragmentos de vidrio sobre la nieve frente a la entrada, así como grietas en una gruesa puerta de cristal y marcas negras en el suelo al pie de la puerta, probablemente causadas por la explosión.

Los investigadores rastreaban la zona, y desplegaron perros, drones y helicópteros para buscar "a uno o más supuestos autores" de la explosión, detalló la policía de Oslo en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, calificó el incidente de "inaceptable" y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Eric Meyer.

"La seguridad de las misiones diplomáticas es extremadamente importante para nosotros, y el tema está siendo investigado por la policía y el Servicio de Seguridad de Noruega (PST)", agregó.

- Nivel tres de alerta -

El portavoz Martin Bernsen señaló a AFP que no hubo "ningún cambio" en el nivel de alerta en el país escandinavo, que se mantiene en tres en una escala de cinco puntos desde noviembre de 2024.

El comandante de policía Michael Dellemyr había indicado horas antes a la prensa local que la policía "tenía una idea de la causa" y que la explosión tenía sin duda un origen humano y no accidental, sin dar más precisiones. Hubo "daños menores", agregó.

Un vecino del barrio identificado únicamente por su nombre, Edvard, de 16 años, contó a la cadena privada TV2 que estaba viendo la televisión cuando oyó la explosión.

"Al principio mi madre y yo pensamos que venía de nuestra casa, así que miramos a nuestro alrededor, pero luego vimos las luces intermitentes fuera de la ventana y un montón de policías", declaró.

"Había perros policía, drones, agentes con armas automáticas y helicópteros", explicó.

Varias horas después de la explosión, la policía declaró que la zona alrededor del edificio era "segura" para residentes y transeúntes.

Las embajadas estadounidenses se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israelo-estadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional.

Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos.