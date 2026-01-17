Policía panameña decomisa 5 toneladas de droga en una embarcación

La policía panameña incautó más de 5 toneladas de droga en una embarcación que encalló en una playa del Pacífico tras una persecución policial, informaron este sábado las autoridades del país centroamericano.

Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.

El primer gran decomiso de 2026 se produjo en Playa Bongo, en Isla del Rey, en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico, donde una embarcación encalló en un área rocosa tras huir de la policía con varios tripulantes a bordo, según informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Los agentes habían dado el alto a la lancha, pero sus ocupantes hicieron caso omiso de las advertencias y se dieron a la fuga. Al final terminaron chocando contra las rocas.

Los presuntos narcotraficantes, que lograron huir, abandonaron la barca "con 5.356 paquetes" de droga.

Ni el Senan ni la Fiscalía de Drogas especifican el tipo de sustancia incautada. Sin embargo, según las imágenes distribuidas muestran paquetes de aproximadamente un kilo, muy similares a los que habitualmente se usan para el traslado de cocaína.

El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año "particularmente desafiante" para Panamá debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.

Además, en los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño las incautaciones con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.