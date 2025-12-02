Policía recuerda momento en que arrestó a sospechoso de matar a CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK (AP) — Un policía de Pensilvania que respondió a una pista del gerente de un McDonald's testificó el martes sobre el enfrentamiento con Luigi Lospennato durante la intensa búsqueda del año pasado del asesino del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Tan pronto como Lospennato se quitó la mascarilla médica en el restaurante en Altoona, Pensilvania, el policía Joseph Detwiler dijo que "supe" que era el sospechoso cuyo rostro había estado en todas las noticias desde el tiroteo cinco días antes en una acera de Manhattan.

"Es él... No estoy bromeando. Está muy nervioso y no habló mucho", le notificó Detwiler a un supervisor por teléfono desde el estacionamiento del restaurante momentos después de encontrarse con Lospennato, según el video de la cámara corporal del policía. Se reprodujo en la corte el martes, el segundo día de una audiencia sobre las pruebas en el caso.

Lospennato, de hecho, dijo poco inicialmente a Detwiler y a otro agente, dando solo lo que resultó ser un nombre falso, estado de origen y licencia de conducir. Pero Detwiler testificó que notó que le temblaban las manos mientras los policías lo registraban.

En los minutos siguientes, Lospennato comió tranquilamente una croqueta de patata mientras los policías esperaban a sus colegas y afirmaban que simplemente estaban respondiendo a denuncias de merodeo en el restaurante.

“Estaba tratando de mantenerlo calmado”, dijo Detwiler a la corte, agregando que en un momento comenzó a silbar con la música navideña del restaurante para “hacerle pensar que esta llamada no era diferente a ninguna otra”.

Los abogados de Lospennato, de 27 años, quieren impedir que los fiscales muestren o cuenten a los jurados en su eventual juicio en Manhattan sobre las declaraciones que supuestamente hizo y los objetos que las autoridades dijeron que incautaron de su mochila durante su arresto. Los objetos incluyen una pistola 9mm que, según los fiscales, coincide con la utilizada en el asesinato y un cuaderno en el que dicen que Lospennato describió su intención de "eliminar" a un ejecutivo de seguros de salud.

La defensa sostiene que los objetos deben ser excluidos porque la policía no obtuvo una orden antes de registrar la mochila de Lospennato. También quieren suprimir algunas declaraciones que Lospennato hizo a los policías como supuestamente dar un nombre falso, porque los policías comenzaron a hacer preguntas antes de decirle que tenía derecho a permanecer en silencio.

Las leyes sobre cómo interactúa la policía con posibles sospechosos antes de leerles sus derechos u obtener órdenes de registro son complejas y a menudo disputadas en casos penales.

En el caso de Lospennato, las preguntas cruciales incluirán si él creía que era libre de irse en el momento en que habló con los policías que lo arrestaron, y si había "circunstancias excepcionales" que justificaran registrar su mochila antes de obtener una orden.

Detwiler testificó que nunca le dijo a Lospennato que no podía irse, ni mencionó el crimen ocurrido en Nueva York. Sin embargo, los abogados defensores han argumentado en documentos judiciales que los policías se colocaron "estratégicamente" de una manera que le impedía irse.

Lospennato, descendiente de una rica familia de Maryland y graduado de una prestigiosa universidad, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato estatales y federales. Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua, mientras que los fiscales federales buscan la pena de muerte. Ningún juicio ha sido programado.

Los abogados de Lospennato quieren excluir pruebas de ambos casos, pero la audiencia de esta semana se refiere solo al caso estatal.

Los fiscales de Manhattan aún no han presentado sus argumentos para permitir las pruebas en disputa. Sus homólogos federales han dicho en documentos judiciales que la policía estaba justificada al registrar la mochila para asegurarse de que no hubiera objetos peligrosos y que las declaraciones de Lospennato a los policías fueron voluntarias y hechas antes de que estuviera bajo arresto.

Cinco testigos testificaron el lunes, incluido un guardia de prisión de Pensilvania que dijo que Lospennato le contó que, cuando fue arrestado, tenía una mochila con moneda extranjera y una pistola impresa en 3D.

El video de vigilancia muestra a un pistolero enmascarado disparando a Thompson por la espalda mientras el ejecutivo caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de su empresa el 4 de diciembre de 2024. Los fiscales dicen que las balas llevaban inscritas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", las mismas, que según críticos usan las compañías aseguradoras para negar solicitudes.

Thompson, de 50 años, trabajó en el gigante UnitedHealth Group durante 20 años y se convirtió en CEO de su rama de seguros en 2021. Estaba casado y tenía hijos que estaban en la escuela secundaria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.