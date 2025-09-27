Policía reporta explosión fuera de una cárcel de Ecuador

Una explosión se registró el viernes en las afueras de un complejo carcelario del conflictivo puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), al cabo de una semana que deja una treintena de presos muertos, informó la Policía sin precisar si había víctimas.

En el lugar de la explosión se observó restos de un vehículo y fuerte presencia de militares y policías, constató un periodista de AFP. Los bomberos apagaban el fuego originado por el estallido.

"Ante la alerta por la explosión de un artefacto en los exteriores del Centro Carcelario del Guayas (provincia de cuya capital es Guayaquil) personal especializado se encuentra desplegado en territorio", informó la Policía.

La violencia estalló el lunes, cuando 13 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en la costera Machala (suroeste).

La arremetida escaló el jueves en el puerto de Esmeraldas (noroeste), donde 17 reos fueron asesinados, algunos de ellos decapitados. Ese día, el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana en Guayaquil fue víctima de un ataque armado del que logró salir ileso.

Las cárceles ecuatorianas son escenario frecuente de brutales hechos, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados en grandes hogueras. Desde 2021, los choques entre reclusos dejan más de 500 muertos.

La peor matanza registrada ocurrió en el complejo penitenciario de Guayaquil, que abarca cinco prisiones. En septiembre de 2021 se registró más de un centenar de presos muertos y los reclusos transmitieron en vivo por redes sociales cuerpos desmembrados e incinerados en grandes hogueras.

El organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI) indicó que la explosión se dio en la zona conocida como Guayas 1 o Penitenciaría del Litoral, la mayor cárcel del sistema penitenciario de Guayaquil.

Tras la detonación "se establecieron todos los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden alrededor del perímetro penitenciario (...) De momento se ejecutan investigaciones pertinentes para dar con los responsables", señaló en un comunicado.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró a su nación en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

En los últimos seis años en Ecuador los homicidios se dispararon más de 600%.

