PERRY, Iowa, EE.UU. (AP) — Varias personas fueron heridas de bala dentro de una escuela secundaria de un pequeño pueblo de Iowa la madrugada del jueves al momento en que los estudiantes se preparaban para comenzar su primer día de clases luego de sus vacaciones anuales de invierno, informaron las autoridades.

El sospechoso del tiroteo en Perry, Iowa, murió por lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El funcionario agregó que al menos una de las víctimas es administrador escolar.

Dos personas baleadas fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en la capital del estado, Des Moines, dijo un portavoz del sistema de salud. Otras personas fueron llevadas a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un vocero del Centro Médico MercyOne Des Moines, que se negó a comentar sobre el número de personas o su estado de salud.

La capital del estado está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste de Perry, que cuenta con unos 8.000 habitantes.

Ava Augustus, estudiante de último año de secundaria, dijo que estaba en la oficina de un consejero, esperando que llegara el suyo, cuando escuchó tres disparos. Ella y otras personas bloquearon la puerta, preparándose para arrojar cosas en caso de ser necesario, ya que la ventana era demasiado pequeña para escapar de ahí.

“Y luego escuchamos ‘Fue abatido’. Pueden salir’”, dijo Augustus entre lágrimas. ”Y corrí y vi vidrios por todas partes, sangre en el suelo. Llegué a mi auto y estaban sacando del auditorio a una chica que había recibido un disparo en la pierna”.

En Washington, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, fue informado sobre el tiroteo. Agentes del FBI de la oficina de Omaha-Des Moines ayudan en la investigación dirigida por la División de Investigación Penal de Iowa.

Se reportó un tirador activo a las 7:37 de la mañana del jueves mañana y los agentes llegaron siete minutos después, detalló Adam Infante del condado Dallas. Añadió durante una conferencia de prensa que los policías localizaron a varias personas con heridas, pero no pudieron confirmar cuántas había ni sus condiciones.

Zander Shelley, de 15 años, estaba en un pasillo esperando entrar a clases cuando escuchó disparos y se metió corriendo en un salón, relató su padre, Kevin Shelley. Zander fue rozada por dos balas y permaneció escondida en el salón antes de mandarle un texto a su padre a las 7:36 de la mañana.

Kevin Shelley, conductor de un camión de basura, le dijo a su jefe que tenía que irse. “Es lo más asustado que he estado en toda mi vida”, expresó.

Erica Jolliff dijo que su hija, que está en el noveno grado, reportó haber sido sacada a toda prisa de la escuela a las 7:45 de la mañana. Aturdida, Jolliff estaba todavía buscando a su hijo Amir, que cursa el sexto grado, una hora después.

“Solo quiero saber que él está bien, pero no me dicen nada”, dijo Jolliff.